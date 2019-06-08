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Lunaparkta korku dolu anlar: 4 yaralı

KARAMAN’da, bulunan bir luna parkta dehşet dolu dakikalar yaşandı. lunaparktaki tırtıl vagonu koptu. Olayda vagonun altında kalan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 06:09
Lunaparkta korku dolu anlar: 4 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesindeki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre Melek Böleç (27), kızı Azra Böleç (7) ile birlikte tırtıla bindi. Melek Böleç tırtıldan korkarak panik yapan kızı Azra’yı sakinleştirmeye çalışırken tırtılın plastik aksamı koptu.

Kopan parça ile birlikte yere düşen Melek Böleç ileÿkızı Azra, Meryem Özdemir (25) ve Abdurrahman Efe Özdemir (5) yaralandı. Devrilen tırtılın altında kalan yaralılara ilk müdahale lunapark görevlileri tarafından yapıldı.

Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 06:41
  1. Karaman
  2. lunapark
  3. dehşet
  4. tırtıl

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