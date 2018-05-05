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Lunaparkta dehşet! Trene sıkışan çocuğun ayağı koptu

Kocaeli'de bir AVM'nin lunaparkında trene sıkışan çocuğun ayağı koptu. Hastaneye kaldırılan çocuk tedaviye alındı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:04
Lunaparkta dehşet! Trene sıkışan çocuğun ayağı koptu

Saat 16.00 sıralarında Gebze Center AVM’de meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte AVM’ye gelen M.H.B isimli çocuk, oyun alanı kısmında trene sıkıştı.

İTFAİYE ÇOCUĞU KURTARDI

Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edilirken, çocuk yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ayağı kopan çocuk 112 ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

LUNAPARK ÇALIŞANLARI GAZETECİLERE SALDIRDI

Bu sırada olayı görüntülemek isteyen İHA muhabiri Hakan Öztürk ile başka bir muhabir AVM güvenlikçileri ile lunapark çalışanları tarafından darp edildi. Aldıkları darbeler ile yere yığılan muhabirler, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

BİR KEZ DAHA SALDIRMIŞLARDI

Hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan muhabirler, karakola giderek ifade verdi. Aynı alışveriş merkezinde, geçtiğimiz yıllarda yine bir kişi yürüyen merdivene sıkışmıştı. O anları da görüntülemek isteyen basın mensupları yine aynı güvenlikçilerin saldırısına uğramıştı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:04
  1. Kocaeli
  2. Gebze
  3. lunapark

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