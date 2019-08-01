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Lunapark kapılarını engellilere açtı

Batman’da Bir Kalp Bin Umut Platformu tarafından yürütülen proje kapsamında lunaparka götürülen engelliler gönüllerince eğlendi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:31
Lunapark kapılarını engellilere açtı

Batman’da Bir Kalp Bin Umut Platformu tarafından yürütülen proje kapsamında lunaparka götürülen engelliler gönüllerince eğlendi. Lunapark işletmecisi, engellilerin işletmelerinden ücretsiz yararlanabileceği müjdesini verdi.


Platform tarafından Batman’da bulunan zihinsel, bedensel, işitme ve hafif zihinsel engeliler Gültepe Mahallesinde bulunan lunaparka getirilerek çarpışan araba, dönme dolap, gondol başta olmak üzere parkta bulanan eğlence araçlarına bindirildi. İlk kez lunaparka gelen engelliler büyük bir sevinç yaşadı.


Bir Kalp Bin Umut Platformu Başkanı Veysi Mercimekçi, lunapark ile birlikte güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi. Mercimekçi, “Bugünkü etkinliğimizin amacı engellilere yönelikti işitme, bedensel ve hafif zihinsel engelli vatandaşlarımıza sağ olsun lunaparkın sahibi ile yaptığımız görüşmelerde lunapark açık kaldığı sürece tüm engelli vatandaşlarımız ücretsiz olarak buradan hizmet göreceklerdir. Etkinliğimize Evin kardeşimizin adını verdik. Evin kendisi Suriye savaşında yaralanmış şarapnel parçaları ile yaralanmış bir kardeşimizdir. Onun adını projeye vererek tüm engelli vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.



“Engelli kardeşlerimizi eve mahkum etmeyelim”


Lunapark sahibi Necdet Nasıroğlu ise daha önce de birçok sosyal sorumluluk projesine dahil olduklarını söyledi. Nasıroğlu, “Sosyal projeler konusunda karnesini getiren bütün öğrencilerimize parkımızda ücretsiz ağırlamıştık. Yeni kampanyayı beraber yürütüyoruz. Evin kardeşimizin kampanyası. Tamamıyla engelli olan tüm kardeşlerimize süresiz olmak üzere engelli kardeşlerimize bedava kart çıkartacağım. Lunapark kartın üzerinde adı engelsiz yaşam soyadı yaşama sevinci not başarmak olacaktır. Bu proje tamamıyla Evin kardeşimizin projesidir. Lunapark yerimiz olduğu süre boyunca engelli kardeşlerimiz ücretsiz faydalanacaktır. Engelli kardeşlerimiz evlerinden çıkma imkanları yok ama haftada bir defada ya da ayda bir seferde olsa annelerin veya babaların onları buraya getirmelerini istiyorum. Biz ücret almıyoruz gerekirse araçları yoksa bize ulaşıp bizi arasınlar kesinlikle biz onları alıp gelelim ama bu çocuklar evde kalmasınlar” diye konuştu.



“İlk kez lunapark sevincini yaşadım”


Engelli Melek Akın ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, “Gondola, çarpışan arabaya bindik biz engellileri unutmadıkları için onlara teşekkür ediyorum. İlk defa bindim, güzel bir duyguydu heyecan ve mutlu verici bir mutluluktu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Engelli Nurullah Pılgıs da, ilk defa gondola bindiğini kaydederek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.


Etkinlikte daha sonra engelli bireylere çeşitli hediyeler verildi. Engelli bireyler bu etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:31
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