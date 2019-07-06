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Lületaşı Festivaline yoğun ilgi

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali devam ediyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:22
Lületaşı Festivaline yoğun ilgi

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali devam ediyor.


Adı Eskişehir ile bütünleşen, dünyadaki bütün rezervlerin yarısından fazlasının Eskişehir’de bulunduğu ve Eskişehir’e yapılacak olan Kömürlü Termik Santral ile tehdit altında olan lületaşına farkındalık oluşturmak için Odunpazarı Belediyesi tarafından Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, ikinci gününü geride bıraktı. Odunpazarı Meydanında gerçekleşen festivalde, açılan stantlarda bir taraftan lületaşı ustaları hünerlerini sergilerken diğer tarafta da lületaşından yapılan bir birinden güzel pipo, kolye, zarf açacağı ve biblolar sergileniyor.


Amatör lületaşı oyma yarışması başladı


’Deniz Köpüğü’ sloganı ile gerçekleştirilen festival kapsamında Amatör Lületaşı Oyma Yarışması yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yarışmada, vatandaşlar lületaşına şekil vermenin mutluluğunu yaşadı. Lületaşı ilk kez tanışanların heyecanı ise yüzlerinden okundu.


Vatandaşlardan yoğun ilgi


Vatandaşlar Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivaline yoğun ilgi gösterdi. Stantları gezen vatandaşlar, lületaşı ustalarından yaptıkları eserler ve lületaşı ile ilgili bilgi aldı. Vatandaşların bazıları lületaşı ustaları ile birlikte lületaşına şekil verirken, bazıları da stantlarda yer alan lületaşından yapılmış eserlerden de satın aldı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:22
  1. odunpazarı
  2. sergi

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