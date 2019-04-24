Lüleburgazlı sporcular Türkiye üçüncüsü Kırklareli Lüleburgaz Gençlik Spor Bilek Güreşi Takımı sporcuları Ahmet Kaya ve Tuba Çelik, Eskişehir’de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Kırklareli Lüleburgaz Gençlik Spor Bilek Güreşi Takımı sporcuları Ahmet Kaya ve Tuba Çelik, Eskişehir’de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Bilek Güreşi Federasyonu tarafından A Kategorisi Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası 20-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Şampiyonaya Lüleburgaz’ı temsilen Lüleburgaz Gençlik Spor Bilek Güreşi Takımı katıldı. Müsabakalar sonunda Kepirtepe Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Kaya 60 kilogram sol kolda Türkiye 3’üncüsü olurken, Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Tuba Çelik sağ kol 45 kilogramda Türkiye 3’üncüsü, Ramazan Yaman Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Muhammed Talha Şahin sağ kol +80 kilogramda Türkiye 4’üncüsü, Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Cenker Pala sağ kol 70 kilogramda Türkiye 6’ncısı oldu.

Çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Gençlik Spor Bilek Güreşi takımı, 2020 yılının Nisan ayında düzenlenecek olan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda yeni başarılara imza atmak istiyor.

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