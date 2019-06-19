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Lüleburgaz’da yaz spor okulları başlıyor

Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2019 Cumartesi günü yaz spor okulları açılıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:28
Lüleburgaz’da yaz spor okulları başlıyor

Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2019 Cumartesi günü yaz spor okulları açılıyor.


Yaz spor okullarının açılışı 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da 8 Kasım Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. 5-18 yaş grubu tüm gençlerin katılım sağlayabileceği yaz spor okulları futbol, basketbol, voleybol, hentbol,jimnastik, zumba, tenis, masa tenisi, plates, judo, güreş, dart, atletizm, badminton, bilek güreşi, çim hokeyi, forb ragbi, korfbol spor dallarında gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında özel sporcular için de sportif faaliyetler düzenlenecek.


İlçe Spor Müdürlüğü’ne bağlı kadrolu ve ücretli beden eğitimi öğretmenleriyle eğitim vereceklerini söyleyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, “Kurumumuz ve kendi adımıza mümkün olduğunca fazla sayıda hem popüler spor dallarının artırılması ve geliştirilmesi ile alternatif spor dallarının tanıtılması, geliştirilmesi ve sporcu sayısının artırılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bazı spor dallarımızın eğitimlerini kurumumuzun kendi antrenörleri ile bazılarını kurumumuz tarafından ücretleri ödenen fahri antrenörlerle, beden eğitimi arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bunun için aranan bazı şartlar var elbette. Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile de kurumsal işbirliği içerisindeyiz. Yaz spor okullarımız için tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Afiş ve broşürlerle duyurularda bulunuyoruz. Açılış tarihimize kadar tanıtım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mümkün olduğunca çocuğumuzu sporla tanıştırmak, onların öncelikli olarak eğlenmelerini, öğrenmelerini ve kazanımlarını yansıtabilecekleri bir ortam oluşturmak istiyoruz" dedi.



"Amacımız lisanslı sporcular yetiştirmek"


Açıklamalarını sürdüren Müdür Erdem, “Amacımız çocuklarımızı sporla tanıştırıp spora kanalize etmek ve çocuklarımıza müdürlüğümüz veya spor kulüpleri bünyesinde lisanslı sporcular olabilecekleri ortamlar hazırlamak" ifadelerini kullandı.



Özel öğrenciler programa dahil edildi


“Yaz spor okulları programına bu yıl ilk defa özel sporcular alanını da ekledik. Engelli genç kardeşlerimize yönelik çalışma başlatıyoruz. Bunun planlamalarını yaptık. Çocuklarımızın özel durumlarını içeren farklılıklarını göz önüne alarak çocuklarımıza eğitim programı hazırlıyoruz” diyen Erdem özel öğrencilere önem verdiklerini de belirtti.



Özel öğrencilere her çarşamba yüzme dersi verilecek


Özel sporcuların her çarşamba yüzme dersi alacağını belirten Cihan Erdem, “Bakanlığımızın ‘Mutlu Çarşamba’ isimli projesiyle özel sporcularımız her çarşamba günü belediyemizin tahsis ettiği araçla Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu’na giderek yüzme eğitimi alacak” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:28
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