Lüleburgaz’da seçim heyecanı

Kırklareli’nin en büyük ilçesi olan Lüleburgaz’da yoğun katılımla gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde asırlık çınarlar da oy kullandı. 100 yaşına merdiven dayamış asırlık çınarlar gençlere ’sandığa gelin’ çağrısı yaptı. Öte yandan, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de oyunu kullanarak diğer adaylara başarılar diledi.

Lüleburgza’da oy verme işlemleri devam ediyor. Yüksek katılımın gözlemlendiği oy verme işlemlerinde vatandaşlar kendilerine 5 yıl boyunca hizmet edecek olan yerel yöneticilere oylarını veriyor. 100 yaşına merdiven dayamış iki vatandaşın da demokrasiye sahip çıkarak oy kullanmaya gelmesi dikkat çekti.

"Sandığa sahip çıkın"

8 Kasım Ortaokulu’nda oy kullanan 97 yaşındaki Şükrü Şen, 1 asra yaklaşan yaşına rağmen tek başına oyunu kullandı. Hiçbir yardım olmadan iki bastonuyla birlikte oy kullanacağı okula gelen Şen, oyunu kullandıktan sonra, "Herkes sandığa sahip çıksın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemize kazandırdığı seçme ve seçilme hakkını herkes kullansın. Bu demokrasinin gereğidir" dedi.

"Gençler oyunu kullansın"

Bir diğer oy kullanan asırlık çınar ise 95 yaşındaki Şerif Yakut oldu. Kızı Fatma Yakut ile birlikte oy kullanmaya 80. Yıl Ortaokulu’na gelen Yakut, gençlere ’oy kullanın’ çağrısında bulundu. Yakut, "Ben bu yaşımda ’Bana ne’ demeyip oy kullanmaya geldim. Gençler de demokrasinin gereğini yerine getirip oyunu kullansın" dedi.

Engeline rağmen sandığa geldi

Oy verme işlemleri sırasında demokrasi şöleni yaşatacak renkli görüntüler yaşandı. Yıldırım Mahallesi’nde yaşayan 35 yaşındaki bedensel engelli Şenol Büyükavcılar da tekerlekli sandalyesiyle birlikte oyunu atmaya geldi.

Belediye başkanı da oyunu kullandı

Öte yandan, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de 80. Yıl Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Sandıkları ziyaret ederek başarılar dileyen Gerenli, "Lüleburgaz’da demokrasi şöleni yaşanıyor. Bu huzur ve mutluluk seçimden sonra da sürsün. Diğer adaylara da başarılar dilerim. Demokrasi kazansın" dedi.