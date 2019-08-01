Lüleburgaz’da kuyumcular bayramda kapalı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki kuyumcular Kurban Bayramı boyunca kapalı olacaklarını açıkladı. Lüleburgaz Kuyumcular Derneği Şerif Arda, "Bayram öncesi alışveriş yapmak isteyenler en geç arife günü Lüleburgaz’daki kuyumculardan düğün için takılacak olan çeyrek, gram, yarım altın ve bilezik gibi takılarını tedarik edebilir" dedi.

Lüleburgazlı kuyumcular Kurban Bayramı’nda tatil yapma kararı aldı. Lüleburgaz Kuyumcular Derneği’nin aldığı karar doğrultusunda Lüleburgazlı kuyumcular arife günü hariç bayramın 4 günü boyunca kapalı olacak. Lüleburgaz Kuyumcular Derneği Başkanı Arda, "Lüleburgaz’da faaliyet gösteren kuyumcular olarak Kurban Bayramı’nın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri kapalı olacağız" dedi.

Arife günü açığız

Arda, bayram zamanı düğünü olanların mağdur olmaması için arife günü açık olduklarını belirterek altın almak isteyen vatandaşları uyardı. Arda, "Bayram öncesi alışveriş yapmak isteyenler en geç arife günü Lüleburgaz’daki kuyumculardan çeyrek, gram, yarım altın ve bilezik gibi takılarını tedarik edebilir" diye konuştu.