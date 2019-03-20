Lüleburgaz’da kolon kanseri testi Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi ilçede kolon kanserine dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenledi.

Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi ilçede kolon kanserine dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında vatandaşlara gaitada gizli kan kiti dağıtılarak kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde görevli eğitim hemşiresi Tülay Yavuz Güder ile Lüleburgaz KETEM personeli Dr. Sevcan Hürtürk ve beraberindeki ekip kolon kanserine dikkat çekmek amacıyla hastaneye gelen vatandaşlara gaitada gizli kan kiti dağıttı. Vatandaşlara kolon kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığına ve gaitada gizli kan kitinin önemine değinen ekip, bilgilendirici broşürler dağıttı.

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