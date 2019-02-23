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Lüleburgaz’da bin 57 kişi arabuluculuktan faydalandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde son 14 ayda bin 57 kişi arabulucuk sisteminden faydalandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:17
Lüleburgaz’da bin 57 kişi arabuluculuktan faydalandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde son 14 ayda bin 57 kişi arabulucuk sisteminden faydalandı. Bunların yüzde 40’a yakını anlaşmayla tamamlanırken Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammaet Sami Saçkan, arabulucuk sistemin yararlı olduğunu söyleyerek, "Arabulucuk, ticari hayata barış getirdi" dedi.


İşçi-işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sistemi’nin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren dava şartı haline gelmesiyle birlikte iş, sulh ceza, asliye hukuk ve ticaret mahkemelerinin iş yükü yarı yarıya azaldı. Artık bu gibi sorunlarda dava açılmadan önce arabulucuk ofislerine gidilmesi nedeniyle varılan anlaşmalar sonucunda hem tüzel ya da özel kişilerin mahkeme masrafı yapmasının önüne geçildi, hem de mahkemelerin azalan iş yüküyle birlikte verimliliği arttı.



Altı haftada sonuçlanıyor


Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammaet Sami Saçkan arabulucuk sisteminin hızlı bir sistem olduğunu söyleyerek, "Ticari uyuşmazlıklarda başvurular, uyuşmazlık konusuna göre arabuluculuk büromuzca yaklaşık altı hafta içerisinde sonuçlandırılmakta, gerek duyulduğu takdirde iki hafta daha bu süre uzayabilmektedir. Bu sürecin sonunda tarafların anlaşması neticesinde süreç tamamlanmakta, böylelikle mevcut yasal düzenlemelerimiz çerçevesinde önemli miktarda uyuşmazlık çözümlenmektedir" dedi.



Uzlaşma gerçekleşmezse dava yolu


Arabulucuk sistemi sayesinde ticari hayata barış geldiğini söyleyen Saçkan, "Arabuluculuk uygulaması ticari hayata barış getirmekte ve uzayan yargılama sürecinin hızlanmasına katkı sunmaktadır. Ayrıca taraflar uzlaşma durumunda sürecin bitimini öngörebilmektedirler. Uzlaşma gerçekleşmediği takdirde ise durumun arabulucular tarafından son tutanağa bağlanması ile yine dava açılabilmektedir. Gerekli arabuluculuk eğitimini alarak Adalet Bakanlığımızın yazılı ve sözlü sınavlarından başarılı olarak ayrılan arabulucularımız ise donanımlı, bilgi sahibi ve menfaat odaklı olarak şirket sahipleri ve tacirler arasındaki uyuşmazlıklarda görevlerini eksiksiz yerine getirmekte, tarafların mağdur olmalarının önüne geçmektedirler" dedi.



İtalya’yı yakaladı


Öte yandan 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana Lüleburgaz’da 2018 yılında 804, 2019’un ilk 2 ayında ise 224 kişi arabulucuk sisteminden faydalandı. Bunların yaklaşık yüzde 40’ı anlaşmayla sağlanırken geri kalan yüzde 60’lık kısım çözümü mahkemede aradı. Arabulucuk ofisi görevlileri Lüleburgaz’ın bu rakamlarla Avrupa’da arabuluculuk sisteminde yüzde 40’la 1’inci sırada yer alan İtalya’yı yakaladığını söyledi.


Arabulucuk sisteminin zorunlu olduğunu hatırlatan yetkililer ise, arabulucuk ofisine başvuru yapan vatandaşların, arabuluculuk sertifikası olan avukatlara sistem üzerinden otomatik olarak atandığını söyledi. Yetkililer, anlaşmazlık yaşayan kişilerin arabulucu olan avukatla yaptıkları görüşmelerin ilk 2 saatinin ücretsiz olduğunu belirterek, 2 saatten sonra belli bir tarifeye göre ücret alındığını belirtti.


Arabuluculuk sisteminin işleyişi ise şöyle:


Aralarında anlaşmazlık olan ve kendi istekleri ya da mahkeme tarafından arabuluculuk ofisine yönlendirilen tarafların, burada başvuruları yapılıyor. Ardından Adalet Bakanlığının sistemi üzerinden taraflar bulundukları il/ilçedeki arabuluculuk sertifikası olan avukata yönlendiriliyor. Burada yaptıkları ilk 2 saati ücretsiz sonrası ücretli olan görüşme sonucunda anlaşma sağlanırsa taraflar arasındaki sorun davalık olmadan sonuçlanıyor. Ancak sorun çözülmezse taraflar haklarını mahkemede arıyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:17
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