Lüleburgaz’da 15 Temmuz coşkusu

Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması dolayısıyla yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında saat 20.00’da Kongre Meydanı’nda 15 Temmuz Temalı Resim ve Fotoğraf Sergisi düzenlendi. Program, saat 22.00’de Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleşti. Binlerce Lüleburgazlı vatandaş Tören Alanı’ndan başlayarak İstanbul Caddesi ve Fatih Caddesi üzerinde yürüyerek Kongre Meydanı’nda yürüyüşlerini tamamladı.

15 Temmuz Şehitlerini Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saat 22.30’da Kongre Meydanı’nda ki anma programıyla devam etti.

Hürriyet Ortaokulu Müdürü Murat Kaya’nın sunduğu program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mehter takımının gösterisinin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Program Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz’ın 15 Temmuz mesajının okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya 15 Temmuz’un önemini ifade eden konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Belediye Başkanı Murat Gerenli konuşmasında, “Kırk yıldır devletimizin içinde sinsice yapılaşmaya çalışan Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin 3.yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde bir aradayız. Türkiye Cumhuriyetinin varlığına, birliğine yapılan saldırının gerçekleştiği o karanlık gece hafızalarımızdan asla silinmeyecek. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak darbenin müdahalenin her türlüsüne karşıyız. 10 yıl önce işgal altındaki vatan topraklarımızı kanları ve canları ile savunan emperyalist güçleri bu topraklardan defeden bir ulusun evlatlarıyız. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen, bu uğurda mücadele eden Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşların en büyük mirasını sonsuza kadar koruyacağız. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana vatan topraklarımızda gözü olan emperyalist güçler türlü entrikalarla darbe girişimiyle bu ülkeyi parçalamaya çalıştılar. Son darbe girişimi de nafile çabalardan birisiydi. Her zaman olduğu gibi aziz Türk Milleti ulusal birlik ve bütünlüğümüze yapılan bu girişimi de özgürlüğü ve bağımsızlığı adına bertaraf etti“ dedi.

Ardından konuşan Kaymakam Mustafa Kaya, “Bundan 3 sene önce 15 Temmuz gecesinde bu ülkenin yetiştirdiği, yardımlarla eğitim gören, meslek sahibi olup bu ülkeden maaş alan bir grup hain büyük bir kalkışma içerisine girmiş, TBMM’yi bombaladılar. Bu alçakların hesaplayamadığı tek bir şey vardı. Yüce Türk Milleti. Türk Milleti zorluklar karşısında bir araya gelmeyi başarmış kahraman bir millettir. Kahraman Türk Milleti o gün Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın bir çağrısıyla sokaklara dökülmüş ve büyük bir kahramanlık örneği göstermiştir. Bu ülke var olduğu günden bu yana büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. Bu ülkeyi vatan yapmamız kolay olmadığı gibi korumamız da kolay değildir. Kurutuluş Savaşı’nda, Çanakkale’de, terörle mücadelede bu bedeli ödedik. 15 Temmuz’da 251 şehidimizle yine bu bedeli ödedik. Her zamanda bedel ödemeye hazırız. Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumuz bir milletin mensuplarıyız. Bu millet, vatanı, bayrağı, toprakları, dini tehlikedeyse her zaman birlik olmayı başarmıştır. Bunu Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da gösterdi. Bu ülkeye göz diken emperyalist güçler bu milleti göz önünde bulundurmak zorundadır.Biz birlik olduğumuz, birbirimize sahip çıktığımız sürece Allah’ın izniyle hiçbir şer gücü, ne FETÖ’sü ne başka bir küresel güç, hiçbir hain yapılanma asla bu ülkeyi işgale edemeyecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve bugün bölgesindeki en çağdaş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra ilelebet yaşayacaktır. 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Program, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan videonun izlenmesiyle devam etti.