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Lüleburgaz’a ilk kurbanlıklar geldi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine ilk kurbanlıklar gelmeye başladı.

06 Ağustos 2019 Salı 13:01
Lüleburgaz’a ilk kurbanlıklar geldi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine ilk kurbanlıklar gelmeye başladı. Lüleburgaz Belediyesi’nin kurduğu hayvan satış bölgesinde yerini alan hayvancılıkla uğraşan Gökhan Aygün, "Bu sene yüksek satış bekliyoruz. Geçen yıl da herkes hayvanını sattı. Bu sene de elde kalan hayvan olmaz" dedi.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde hazırlıklar başladı. Yıl boyunca küçük ve büyükbaş hayvanlarını besleyen üreticiler, besledikleri hayvanları satabilmek için kurban satış yerlerine gelmeye başladı. Bu kapsamda Lüleburgaz Yeni Sanayi’de kurulan Kurban Satış Yeri de dolmaya başladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre kurban satış yerinin yüzde 60’ı doldu. Yetkililer, arife gününe kadar 85 adet yerin tamamen dolmasını beklediklerini söyledi.Kurban satış bölgesinde yerini alanlardan biri olan Gökhan Aygün (35)ve kuzeni Necat Aygün (36) bu sene bayramda yüksek satış beklediklerini söyledi. Gökhan Aygün, "Yaklaşık 15 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu bayramda keçi, koyun, koç satıyoruz" dedi. Aygün, bu yıl geçen seneye oranla daha yüksek satış beklediklerini kaydederek, "Küçükbaş hayvanların fiyatları bin ile bin 500 lira arasında değişiyor. Geçen seneye göre bu sene de daha fazla satış bekliyoruz. Geçen sene herkes kurbanlık hayvanlarını sattı. Bu sene de bütün hayvanlarımızı satmayı bekliyoruz. Şu anda bende 75 tane kurbanlık hayvan var. Hepsini satmayı düşünüyorum" diye konuştu.



"Güvenilir yerlerden alın"


Lüleburgaz’da insanların kurbanlıkları resmi kurban satış yerlerinden alması yönünde uyarıda bulunan Aygün, "Lüleburgaz’da insanlar bilinen kurban satış yerlerinden hayvanları gönül rahatlığıyla alabilirler. Burada hastalıklı ya da gebe hayvan kesinlikle olmaz. Gıda Tarım İlçe Müdürlüğü’nün veterinerlerinin kontrolünde küpeli hayvanlar satılıyor. Küpesiz hayvan satın almasınlar. Küpeli hayvanların hepsinin bakımları yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:01
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