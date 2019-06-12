Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası taşınıyor

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO), hizmet binasının yenilenecek olması nedeniyle geçici bir süre için taşınacak.

Lüleburgaz’da yaklaşık 40 yıldır mevcut hizmet binasında hizmet veren Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası(LTSO) binanın yenilenecek olması dolayısıyla geçici bir süre için 200 metre ileride bulunan Kocasinan Mah. İnönü Cad. No:25 adresine taşınacak. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu geçtiğimiz salı günü mevcut hizmet binasında son toplantısını gerçekleştirdi.

Yeni hizmet binası tamamlanana kadar çalışmalarına hız kesmeden devam edecek olan LTSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli yaptığı açıklamada, “LTSO Yönetimine geldiğimiz günden bu yana seçimde verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Üyelerimizin memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitemizi gün geçtikçe daha da iyi yerlere taşımayı temel ilke edinerek çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz’’ dedi.