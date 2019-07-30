Lüleburgaz Kızılay’dan vekalet standı Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi, Kurban bayramına sayılı günler kala çalışmalarına hız kazandırdı.

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi, Kurban bayramına sayılı günler kala çalışmalarına hız kazandırdı. Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından 28-29-30 Temmuz 2019 tarihlerinde Lüleburgaz’ın farklı bölgelerinde kurban vekalet standı kuruldu.

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından Kongre Meydanında açılan stantlarda makbuz karşılığında kurban vekaletleri alındı. Broşür dağıtılarak, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyerek, “Halkımızın desteğiyle hedeflerimize hızla ulaşıyoruz. Şuana kadar 25 kurban vekaleti aldık. ‘Kurban bereketini dört mevsim yaşatan kalplere HilalOlsun Türkiye’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Tüm Lüleburgaz halkını kurban vekaletlerini Kızılaya vermeye davet ediyorum. Kurban vekaletinizi Kızılay’a verin, usulüne uygun kesilen kurbanlarınız milyonlarca kişiye ulaşsın" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.