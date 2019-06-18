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Lüleburgaz HEM’de 15 bin kursiyer eğitim gördü

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından 1 Eylül 2018-17 Haziran 2019 tarihleri arasında açılan 922 kursta 15 bin 177 kursiyer eğitim gördü.

18 Haziran 2019 Salı 19:25
Lüleburgaz HEM’de 15 bin kursiyer eğitim gördü

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından 1 Eylül 2018-17 Haziran 2019 tarihleri arasında açılan 922 kursta 15 bin 177 kursiyer eğitim gördü.


Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Lüleburgazlı vatandaşların meslek edinmeleri ve beceri kazanmaları amacıyla açtığı kurslar aracılığıyla yeni başarılara imza attı. Mesleki, sanatsal ve sportif alanlarda açtığı kurslarla birçok vatandaşın meslek ve belge sahibi olmasını sağlayan Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi’nin 1 Eylül 2018-17 Haziran 2019 tarihlerinde açtığı 922 kursta 6 bin 499 erkek, 8 bin 678 kadın olmak üzere 15 bin 177 kişi eğitim gördü. Halk Eğitim Merkezi tarafından 165 çeşit kurs açıldı. Açılan 206 mesleki kursta 4 bin 498, 629 genel kursta 10 bin 469, 87 okuma-yazma kursunda 210 kursiyer eğitim gördü.



57 yabancı uyruklu kursiyer eğitim gördü


Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan sportif, mesleki, sanatsal ve okuma-yazma kurslarında 5’i erkek 52’si kadın olmak üzere 57 yabancı uyruklu kursiyer de eğitim gördü.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:25
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