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Lüleburgaz Halk Eğitimi’nde 997 kurs açıldı

Kırklareli Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi geçtiğimiz son 9 ayda 997 adet kurs açtı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:02
Lüleburgaz Halk Eğitimi’nde 997 kurs açıldı

Kırklareli Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi geçtiğimiz son 9 ayda 997 adet kurs açtı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan kurslara yoğun ilgi olduğunu belirterek, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda yeni kurslar da açabileceklerini söyledi.


Lüleburgaz’da çok sayıda konuda açtığı kurslarla dikkatleri üzerine çeken Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi’nde Eylül 2018’den bu yana 997 adet kurs açıldı. Açılan kurslar el işlerinden resime, kurban kesiminden gassalığa kadar çok sayıda alanda faaliyet gösterdi. Her bir kursta Halk Eğitimi Merkezi tarafından görevlendirilen sertifikalı usta öğreticiler eğitim verdi. Kursların genel, mesleki ve okuma-yazmaya yönelik olarak 3’e ayrıldığını kaydeden Arslan, “Bu kurslar genel, mesleki ve okuma yazmaya yönelik olarak 3’e ayrılmakta. Toplamda 16 bin 309 kursiyer bunların 7 bin 94 erkek kursiyer, 9 bin 215’i bayan kursiyer olmak üzere ayrılıyor. Başta İngilizce olmak üzere yabancı dil eğitimine yönelik kurslarımız bulunmakta. Ana dilde iletişim konusunda ağırlık veriyoruz talepler yoğun şekilde devam ediyor. Mesleki bazı kurslarımızda kişileri bilgilendirerek cüzi bir miktar ücret almaktayız” dedi. Arslan, mesleki kursların yanı sıra kadınlara yönelik hobi kurslarının da açıldığını söyledi. Arslan, özellikle sonbahar ve kış aylarında ağırlığın kadınlara yönelik hobi kurslarına verildiğini kaydeden Arslan, “Genellikle sonbahar ve kış aylarında kadınlara yönelik hobi kursları açılmakta. Çocuklar için spor, resim, müzik kursları yapılmakta. Cenaze hizmetleri kursu kadınlara yönelik bir kurs olup yoğun bir ilgi görmektedir. Her kursun kendine göre yaş sınırlaması, modülü ve eğitici niteliği var” diye konuştu. Öte yandan Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan yeni kurslar ise şöyle; Almanca, Bulgarca, Rusça, İspanyolca, emlak danışmanlığı, dart, cenaze hizmetleri, ıslak keçe, havuz suyu operatörlüğü, kurban kesim elemanı, muhasebede web tabanlı program kullanma ve geliştirme, uyum eğitimi, okuma ve yazma, ön muhasebe, öz bakım, pastacılık, sürü yönetim elemanı, yönetici asistanlığı ve danışma görevlisi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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