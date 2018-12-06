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Lüksemburg'un Ankara Büyükelçiliği'nde caz dinletisi

06 Aralık 2018 Perşembe 21:38
Lüksemburg'un Ankara Büyükelçiliği'nde caz dinletisi

ANKARA (AA) - Lüksemburg'un Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde caz dinletisi etkinliği düzenlendi.

Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinliğe Lüksemburg’un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, başkentteki yabancı misyon temsilcileri, davetliler ve caz severler katıldı.

Davetliler, Lüksemburglu "Greg Lamy Quartet" caz grubunun gösterisini ilgiyle izlerken, servis edilen Lüksemburg mutfağının lezzetlerini tatma imkanı buldu.

Gitar, saksofon, davul ve kontrabast çalan müzisyenlerden oluşan grubun seslendirdiği şarkılar izleyenlerden alkış aldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:38
  1. caz dinletisi
  2. Georges Faber
  3. Greg Lamy Quartet
  4. Lüksemburg

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