Lüksemburg'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Lüksemburg'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü16 Temmuz 2019 Salı 00:39
BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, Türk ve Lüksemburg milli marşları okundu.
Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık'ın konuşmasının ardından, darbe girişimine ilişkin olarak Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan 13 dakikalık video gösterildi.
AA foto muhabirlerinin darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
Törenin sonunda resepsiyon verildi.
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