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Lüks villaya uyuşturucu operasyonu! Kurutmak için çamaşırlığa asmışlar

Beykoz'da bir villaya düzenlenen operasyonda, 100 kilogram Hint keneviri ile 80 kilogram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındığı bildirildi. Arama sırasında yatak odasındaki bir çamaşır askısında kurutmak için asılmış Hint kenevirleri bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 01:21
Lüks villaya uyuşturucu operasyonu! Kurutmak için çamaşırlığa asmışlar

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine yapılan teknik takip sonucu Akbaba Mahallesi'ndeki iki katlı villaya operasyon düzenledi.

Pencere kepenkleri kapalı olduğu görülen villada yapılan aramada, 3 ayrı odada özel teknolojiyle kurulan sistemle yetiştirilen 100 kilogram Hint keneviri, uyuşturucu yapımında kullanılan 80 kilogram kimyasal madde ile kenevir üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Arama sırasında, yatak odasındaki bir çamaşır askısında kurutmak için asılmış Hint kenevirleri bulundu. Operasyonda, 1 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin incelemesinin ardından villa mühürlendi.

Bu arada, villanın yaklaşık 2 hafta önce kiralandığı, kişilerin lüks araçlarla villaya girip çıktığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 01:21
  1. İstanbul
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. beykoz

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