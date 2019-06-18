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Lüks sitede dehşet... Kapıyı açan polis korkunç manzara ile karşılaştı

İstanbul Pendik'te kötü koku gelen bir eve giren polis, 1'i kadın 2 kişinin yan yana cesedine ulaştı. Yapılan incelemede, erkeğin önce genç kadını silahla ateş ederek öldürdüğü, ardından banyoda bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu, başaramayınca kız arkadaşının yanına uzanıp şakağına silahla ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Kahraman'ın, Sarıoğlu'nu öldürdükten sonraki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

18 Haziran 2019 Salı 06:05
Lüks sitede dehşet... Kapıyı açan polis korkunç manzara ile karşılaştı

Olay, Pendik Harmandere Mahallesi Petek Sokak'ta bulunan bir evde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi.

Bugün komşular bir daireden kötü kokular gelmesi ve ev sahibine telefonla ulaşamaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı zorlayarak açtı ve içeriye girdi. Ekipler, evde yan yana bir kadın ile bir erkek cesedine ulaştı.

KIZ ARKADAŞINI BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Polis ekipleri 26 yaşındaki Yalçın Kahraman'ın, 29 yaşındaki kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'nu başından silahla vurarak öldürdükten sonra evin banyosuna gittiğini ve intihar etmeye çalıştığını tespit etti.

ÖLEN KIZ ARKADAŞININ KAFASINA KAFASINI DAYAYARAK İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri evde yaptığı incelemede kan izlerinden Kahraman'ın banyodaki intihar girişiminin ardından evin çeşitli yerlerinde bulunduğunu ve son olarak öldürdüğü kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'nun cesedinin başına gelerek kafasını, Sarıoğlu'nun kafasına dayadıktan sonra hayatına son verdiğini tespit etti.

CİNAYET SONRASI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yalçın Kahraman'ın kız arkadaşını öldürdükten sonra olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kahraman'ın kız arkadaşını öldürdükten sonra binadan dışarı çıktığı, dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra elinde bir poşetle binaya tekrar giriş yaptığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 05:16
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