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Lüks otomobilli trafik magandası yakalandı

Gaziosmanpaşa’da 350 bin lira değerindeki lüks otomobiliyle, trafikte “drift” diye adlandırılan yanlama hareketi yaparak terör estiren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konularak para cezası kesilen maganda, gülerek “Pişmanız, iyi şeyler değil bunlar” dedi.

25 Eylül 2018 Salı 14:32
Lüks otomobilli trafik magandası yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan’da bir maganda, 350 bin lira değerindeki lüks otomobiliyle, “drift” diye adlandırılan yanlama hareketi yaparak trafikte adeta terör estirmişti. Görüntülerin bir de sosyal medyadan paylaşan maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Olayın ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntülerden yola çıkarak aracın plakasını belirledi. Plakadan magandaya ulaşan ekipler, Caner A.’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

EHLİYETİNE EL KONULARAK PARA CEZASI KESİLDİ

Şubeye götürülen magandanın ehliyet el konularak, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” suçundan 108 lira para cezası kesildi.

“PİŞMANIM, İYİ ŞEYLER DEĞİL BUNLAR”

İşlemleri tamamlanan maganda, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi. Maganda şube çıkışında gazetecilerin sorusuna gülerek, “Pişmanım, iyi şeyler değil bunlar” dedi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:32
  1. İstanbul
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  3. trafik magandası dehşet saçtı

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