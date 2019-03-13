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Lüks otomobil, sıvı sabun yüklü minibüse çarptı

Beşiktaş’ta lüks otomobil sürücüsü, sıvı sabun yüklü minibüse çarptı.

13 Mart 2019 Çarşamba 02:53
Lüks otomobil, sıvı sabun yüklü minibüse çarptı

Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil sürücüsü içerisinde sıvı sabun yüklü minibüse çarptı. Kaza’da 1 kişi yaralanırken, kaza sonrası minibüsten dökülen sıvı sabun nedeniyle TEM otoyolu trafiğe kapatıldı.

 

Kaza, saat 01:30 sıralarında Beşiktaş Tem Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Ayazağa yol ayrımında İrem Özdemir idaresindeki 34 KRB 38 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ayhan Şahin idaresindeki 34 YM 6948 plakalı minibüse çarptı. Çarpma sonrası minibüs içerisinde bulunan ve içerisinde sıvı sabunların olduğu bidonlar yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Lüks otomobil içerisinden çıkartılan İrem Özdemir’e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

 

Sıvı sabunlar yola savruldu

 

Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza sonrası minibüs içerisinde bulunan ve içerisinde sıvı sabun olan bidonlar yola savruldu. Yola savrulan sıvı sabunlar nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti kısa bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Araç sürücüsü ve karayolları ekipleri tarafından yola savrulan bidonlar toplanılarak yol kenarına konulurken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

 

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 02:53
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