Lüks oteller için A’dan Z’ye yarış

Mehmet Canıtatlı Dubai

Dubai’de dün başlayan The Hotel Show, Türkiye’de otel ve restoran ekipmanı üreten firmalara yeni bir fırsat kapısı açacak. Firmalar, Expo 2020 Dubai için Körfez’de inşa edilen otelleri şimdiden takibe aldı. Expo 2020’ye bir yıl kala Dubai, konaklama endüstrisinin 370 temsilci firmasını fuar alanında bir araya getirdi. “73 Türk firmasıyla 500 milyar dolarlık Körfez otel pazarından pay almaya geldik” diyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ‘’Fuar boyunca yapılan görüşmeler, bizi bu konuda umutlandırıyor” dedi.

Avdagiç, Körfez ülkeleri otel pazarının toplam değerinin planlama, tasarım, ihale ya da inşaat aşamasındaki projeleri de katınca 501 milyar dolara ulaştığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Körfez ülkeleri genelinde şu anda 196 otel tasarım aşamasında, 708 otel inşa ediliyor, 94 otel ise planlama aşamasında. Dubai’de ise Haziran 2019 itibariyle 700’den fazla otel ve 120 bin odası bulunuyor. Otel odası sayısının 2019 sonunda 132 bine, Expo 2020’nin başlayacağı Ekim 2020’de ise 160 bine ulaşması bekleniyor. Bütün bu oteller asansöründen, personel üniformasına ve duvarındaki boyasına kadar Türk girişimcimiz için büyük bir fırsat demek.”

Yeni işbirliklerin adresi

Fuarın yeni iş birlikteliklerinin doğuşunun simgesi olacağını söyleyen Avdagiç, “The Hotel Show Dubai, Ortadoğu’da uluslararası konaklama ve ağırlama endüstrisinin yeniden tanımlanmasında ve şekillendirilmesinde önemli bir fuar. Otel çalışanı üniformalarından, düşük elektrik voltajı sistemlerine kadar konaklama ve restoran üzerine her ne varsa, A’dan Z’ye her şeyi burada görebiliyoruz. Otel müdürleri, mimarlar, tasarımcılar ve satın alma yöneticileri buraya geliyor. Bunu girişimcilerimiz için ciddi bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Renkli bir fuar

The Hotel Show Dubai 2019’daki Türkiye milli standında yer alan trend alanında, ziyaretçilere Türk kahvesi ile simit ikramı yapıldı. Ayrıca cam üfleme sanatından örnekler sunuldu. Bu arada The Hotel Show’a gelenler, mobilya, dekorasyon, tasarım, aydınlatma ve tekstil üzerine gerçekleştirilecek diğer dört fuara da katılma imkanı buldu. Fuar, şefin masası, housekeeping ve otel odası tasarımı gibi ilgi çekici yarışmalara da sahne oluyor.