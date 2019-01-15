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Lüks oteldeki patlamanın ardından çatışma çıktı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan bir otelin yakınlarında patlama oldu.

15 Ocak 2019 Salı 17:18
Lüks oteldeki patlamanın ardından çatışma çıktı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı otelin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çatışma çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görülüyor.

Çatışmanın devam ettiği ve polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı kaydedilirken, olayın terör saldırısı ya da soygun olabileceği tahmin ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:18
  1. Kenya
  2. nairobi
  3. westland
  4. DÜNYA Haberleri

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