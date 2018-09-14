Kamuda tasarruf dönemi! Lüks makam araçları iade ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda sık sık, belediye başkanlarının ‘Lüks ve şatafattan' uzak durmaları uyarısında bulunuyordu. Tasarruf tedbirleri kapsamında lüks makam araçlarına sınırlama getirilmesini gündemine alan hükûmet, kamudaki ve yerel yönetimlerdeki bu araçların envanterini çıkarmaya başlamıştı. Kamu kurumları, KİT ve belediyelerde kullanılan araç sayısının 150 bine yaklaştığı belirtilirken önümüzdeki günlerde özellikle lüks ithal araçların kullanımına sınırlama getirileceği ifade ediliyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de yerel seçimler öncesinde, belediye başkanlarına yönelik etik kuralların belirleneceğini ve bunların arasında lüks marka makam aracı kullanmalarına yönelik yasağın da olacağını açıklamıştı. Parti yönetiminin yaptığı bu uyarılardan sonra, AK Partili belediye başkanları yerel seçimleri beklemeden makam araçlarını iade etmeye başladı.

TAŞRAYA DA YAYILIYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Belediye Başkanı Ali Korkut makam aracıyla belediye bünyesindeki 3 kiralık aracı iade etti. Kocaeli Darıca ilçesi Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, başkan yardımcıları ve bürokratlara tahsis edilen araçlarını havuza iade etti. Elâzığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da bir süre önce kiralık olan makam aracını ilgili firmaya iade etmişti. Gaziantep Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tasarruf etmek maksadıyla belediye bünyesindeki araçları kiralama şirketine iade ettiğini açıkladı.

HEM HAVADAR HEM TUTUMLU



AK Partili İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Nevzat Doğan, önceki gün lüks makam aracını iade ederek, Türkiye'de üretilen aracı kullanmaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 10 ay önce göreve geldiğinde belediyede görevli daire müdürlerinin kullandığı makam araçlarını toplamış, bu yolla 12 milyon liralık bir tasarrufa gitmişti. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise makam aracı yerine bisikleti tercih eden isimler oldu.