Lüks dünyası İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Demsa Group Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan, "Tekstil alanında kendi işimizi lüks markalarla geliştirdik. Arkasından tüketiciye daha yakın markalara da yayıldık. Hala büyüyoruz." dedi.



Londra merkezli uluslararası pazarlama ve lobi şirketi olan The Luxury Network Türkiye tarafından Beykoz Kundra Film Platosu'nda düzenlenen "Uluslararası Lüks Zirvesi"nde konuşan Çetindoğan, lüksün tüm dünyada herkes için çok çekici olduğunu anlattı.

Lüks perakendeciliği alanında yaptıkları çalışmalara değinen Çetindoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne olursa olsun güçlü durmalısınız, ayakta kalmalısınız ve iletişim çok önemlidir. Ailemin yanında 20 yıla yakın çalıştıktan sonra eşimle birlikte kendi işimizi kurmaya başladık. Biz lüks perakendeciliğe eğildik. Amacımız para kazanmaktı. Uzun yıllar boyunca Türkiye, tekstil alanında fason üretim yapan bir ülkeydi.

Uluslararası ünlü markaları Türkiye'ye getirerek rekabet getirdiğimiz zaman Türk tasarımcılar da bundan ilham alacak diye düşündük. Tekstil alanında kendi işimizi lüks markalarla geliştirdik. Arkasından tüketiciye daha yakın markalara da yayıldık. Hala büyüyoruz."





- "Lüks endüstrisini Türkiye'de bir araya getirdik"





The Luxury Network İstanbul Üst Yöneticisi (CEO) Erdem Akçıl da Türkiye'nin 1,5 milyar insana ve 20 trilyon dolarlık bir ekonomiye sadece 4 saatlik uçuş mesafesi kadar yakın olduğunu dile getirdi.

Özellikle orta ölçekli markalar için büyük fırsatlar ve iş birlikleri oluşturduklarını aktaran Akçıl, şunları kaydetti:

"Örneğin, bir otel ile bir otomobil markasını, bir mücevher ile kozmetik markasını buluşturabiliyoruz. Dünyanın dört bir yanında, özellikle Paris ya da Hong Kong gibi şehirlerde, odağında lüksün yer aldığı zirveler düzenlense de İstanbul'un lüks pastasından daha fazla pay alması birçok sektörde üretim üssü ve buluşma noktası olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de moda, sanat ve yatçılık gibi birçok sektörün devlerini İstanbul'da buluşturduk."

Türkiye'nin, lüksün ana vatanı Avrupa ve lüksün yeni yatırımcısı, alıcısı olan Orta Doğu arasında tam bir köprü işlevi gördüğünü dile getiren Akçıl, Türkiye'nin potansiyelini ve birleştirici gücünü göstermek, çevre ülkeler ile köprüler kurmak için lüks endüstrisini Türkiye'de bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.





- Milyar dolarlık yatırımcılar zirvede buluştu





"Uluslararası Lüks Zirvesi", 34 ülkeden moda, mücevherat, gastronomi, sanat, inşaat, turizm ve lüks perakende gibi birçok sektörden milyar dolarlık yatırımcıların katılımıyla düzenlendi.

Zirvede, yabancı ülkelerden ve Türkiye’den başarılı iş dünyası liderleri ile dünyada lüks perakende ve modadaki son trendler, lüksün yeni ekonomisi ve geleceği gibi konular konuşuldu.

Zirvede, İngiltere, Rusya, Azerbaycan, Dubai, Katar, Lübnan ve Kuveyt'ten iş dünyasının önemli yatırımcıları yer aldı.

