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Lüks cipe silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Okmeydanı’nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

18 Haziran 2019 Salı 06:09
Lüks cipe silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Darülaceze Caddesi'nde seyir halindeki 34 BGR 540 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı.

Araçta bulunanların da saldırganlara silahla karşılık verdiği belirtilen olayda, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 05:53
  1. Okmeydanı
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