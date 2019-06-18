Lüks cipe silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Okmeydanı’nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.18 Haziran 2019 Salı 06:09
Alınan bilgiye göre, Darülaceze Caddesi'nde seyir halindeki 34 BGR 540 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı.
Araçta bulunanların da saldırganlara silahla karşılık verdiği belirtilen olayda, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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