Lüks cip koyun sürüsüne daldı, 18 hayvan telef oldu Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne bir cipin çarpması sonucu 18 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne bir cipin çarpması sonucu 18 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Narlı mevkiinde Murat K. (35) yönetimindeki 53 ED 898 plakalı cip, karayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen Ali Kurnaoğlu’na (78) ait koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüde bulunan 18 küçükbaş hayvan telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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