Lüks cip ile çarpışan otomobil kullanılamaz hale geldi

Antalya’da lüks cip ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı yan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C.T. yönetimindeki 07 Z 9239 plakalı otomobil ile doktor olduğu öğrenilen Özhan Ö. yönetimindeki 07 FND 77 plakalı cip çarpıştı. Kazada otomobilin ön kısmı kullanılamayacak duruma geldi. Her iki araç sürücüsünün de yara almadan atlattığı kazada otomobil hurdaya döndü. Olay yerine çağrılan polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tuttu. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol ise araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.