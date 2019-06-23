0553 313 94 23

Lüks araçları taşıyan tır devrildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Irak’a lüks araçları taşıyan tır devrildi.

23 Haziran 2019 Pazar 18:25
Lüks araçları taşıyan tır devrildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Irak’a lüks araçları taşıyan tır devrildi.


Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin’e bağlı İkiztepe Mahallesi mevkiinde İpek Yolu’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Irak’a giden lüks cipleri taşıyan 31 R 7983 plakalı tır dorsesi devrilerek kaza yaptı. Kazada tır üzerinde bulunan lüks cipler savruldu. Bölgeye çağrılan vinçler yardımıyla devrilen tır dorsesi ve savrulan araçlar kaldırıldı.


Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin..
    2. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye..
    3. İş-Kur’dan işverenlere ziyaret
    4. Anka Haber Ajansı seçim sonuçları son..
    5. Almanya'da tehlike çanları: Terör..
    6. Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik..
    7. Binali Yıldırım AK Parti İl..
    8. Pazaryeri’nde yağmur ve şükür duası..
    9. İETT duyurdu! Sefer saatleri değişiyor
    10. Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 3..
    11. Sandığa giderken hayatını kaybetti
    12. Hindistan'da dini etkinlikte çadır..
    13. Hücre evlerinde enselenen 9 FETÖ'cü..
    14. Altınordu Cengiz Ünder’i takibe aldı!
    15. Terme'deki selin yaraları sarılıyor
    16. İran'dan İngiltere'ye flaş 'karar..
    17. Anadolu Ajansı saat verdi!
    18. Binali Yıldırım, AK Parti İl..
    19. Hamilton Fransa’da kazandı
    20. Binali Yıldırım'dan seçim sonuçlarına..
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!