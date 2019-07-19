Lüks araçlar kavşakta çarpıştı: 3 yaralı Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Orhangazi-İznik kara yolu üzerinde Keramet kavşağında meydana geldi. İznik istikametine doğru gitmekte olan İsmihan Meriç Saraç (62) idaresindeki 34 PB 5607 plakalı araç, bu esnada Keramet kavşağından çıkmak isteyen İbrahim Alankaya’nın kullandığı 54 OR 248 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan İsmihan Meriç Saraç, Meryem Taştan (86), İbrahim Alankaya ve Hamide Alankaya yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmihan Meriç ve Meryem Taştan buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevkedildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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