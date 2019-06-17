Lüks araca silahlı saldırı İstanbul Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralıların olduğu öğrenildi. Ayrıntılar geliyor...

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