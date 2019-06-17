İstanbul Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
17 Haziran 2019 Pazartesi 20:32
Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralıların olduğu öğrenildi.
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