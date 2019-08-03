Lüks araca çarpan yaşlı sürücü kanlar içinde kaldı Bursa’da, önündeki yabancı plakalı lüks araca çarpan yaşlı sürücü yaralandı.

Bursa’da, önündeki yabancı plakalı lüks araca çarpan yaşlı sürücü yaralandı.

Kaza, Merinos batçığında meydana geldi. Araç takip mesafesini ayarlayamayan 16 ET 708 plakalı aracın sürücüsü Ziya Ümit Eter (68), önündeki Fransa plakalı lüks otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracı kullanan Ümit Eter yaralandı. Araçta bulunan eşi Ayşe Fatma Nilgün Eter ise şans eseri yara almadı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çifte araçta müdahale etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan Fransa DX-805-XH plakalı otomobilde maddi zarar meydana gelirken, yolcuları ise yaralanmadı.

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