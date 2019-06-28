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Lukoil, Özbekistan’a 3,5 milyar dolar kazandırdı

Özbekneftgaz Başkanı Bahadır Sıddıkov:- "Lukoil’in ülkedeki petrol-gaz arama-keşif, işleme ve üretme faaliyetlerinden Özbekistan, şimdiye kadar ürün ve vergi şeklinde toplam 3,5 milyar dolar gelir elde etti"

28 Haziran 2019 Cuma 15:26
Lukoil, Özbekistan’a 3,5 milyar dolar kazandırdı

TAŞKENT (AA) - Özbekneftgaz Başkanı Bahadır Sıddıkov, Özbekistan’ın, Rus enerji şirketi Lukoil'in petrol-gaz işleme ve üretim faaliyetlerinden şimdiye kadar toplam 3,5 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi.

Özbekneftgaz Başkanı Bahadır Sıddıkov, Taşkent’te düzenlenen basın toplantısında, Lukoil’in ülkedeki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sıddıkov, şirketin ülke ekonomisinin en büyük yatırımcılarından biri olduğunu anımsatarak, "Rus şirketi şimdiye kadar ülke ekonomisine 7,4 milyar dolarlık yatırım yaptı. Lukoil’in ülkedeki petrol-gaz arama-keşif, işleme ve üretme faaliyetlerinden Özbekistan, şimdiye kadar ürün ve vergi şeklinde toplam 3,5 milyar dolar gelir elde etti." dedi.

Sıddıkov, Lukoil'in Özbekistan hükümeti ile daha önce ürün paylaşımı anlaşması imzaladığını ve bu anlaşma kapsamında elde edilen ürünlerin taraflar arasında paylaşıldığını ifade etti.

Söz konusu anlaşma gereği Lukoil’in ürettiği doğal gazın yurt dışına ihraç edildiğini kaydeden Sıddıkov, son yıllarda Lukoil'in ürettiği doğal gazın bir kısmının artan talebin karşılanması için iç piyasada tüketilmesinden dolayı Özbekistan’ın Lukoil’e 600 milyon dolarlık borcu oluştuğunu da sözlerine ekledi.

Özbekistan hükümeti ile 2046'ya kadar geçerli olan ürün paylaşımı anlaşması çerçevesinde, ülkenin Kandım, Hısar ve Hauzak ocaklarında doğal gaz üreten Lukoil, geçen yıl Özbekistan'daki gaz üretimini bir önceki yıla göre yüzde 66,7 artırarak 13,42 milyar metreküpe çıkardı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:26
  1. Lukoil şirketi
  2. Özbekistan
  3. Özbeneftgaz Başkanı Bahadır Sıddıkov

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