"Lukoil, Kazakistan'a 9 milyar dolar civarında yatırım yaptı"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rus petrol şirketi Lukoil'in, Kazakistan'daki önemli Rus yatırımcılardan olduğunu ve ülkesine 9 milyar dolar civarında yatırım yaptığını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Rus petrol şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov'u kabul etti.

Petrol ve doğal gaz sektöründe iş birliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e, Hazar'ın Kazakistan tarafındaki Jenis petrol madeni projesi ile ilgili bilgi verildi.

Nazarbayev, Kazakistan petrol ve doğal gaz şirketiyle Lukoil arasındaki ortaklık ilişkilerinde olumlu dinamiğin devam ettiğini belirterek, "Sizler, Kazakistan'daki önemli Rus yatırımcılarındansınız. Lukoil, ülke ekonomisine 9 milyar dolar yatırım yaptı." ifadelerini kullandı.

Lukoil Üst Yöneticisi Alekperov da Nazarbayev’e Kazakistan’da yağlayıcı ürünler üreten fabrikanın inşaat süreci ile ilgili bilgi verdi. Alekperov, yıllık üretim kapasitesi 100 bin ton olarak planlanan fabrikada, yüzlerce çeşit yağlayıcı ürün üretileceğini bildirdi.