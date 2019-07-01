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LUJO Bodrum'da dünyaca ünlü şeften neo-geleneksel Türk mutfağı şovu

Türk şef Deniz Ahmet Köse, Lujo Hotel Bodrum'da neo-geleneksel Türk mutfağı gösterisi yaptı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:28
LUJO Bodrum'da dünyaca ünlü şeften neo-geleneksel Türk mutfağı şovu

İSTANBUL (AA) - Londra'da yaşayan dünyaca ünlü Türk şef Deniz Ahmet Köse, Lujo Hotel Bodrum'da neo-geleneksel Türk mutfağı şovu yaptı.

Lujo Hotel Bodrum'dan yapılan açıklamaya göre, hizmet vermeye başladığı günden beri "art&joy" konseptiyle kendisinden bahsettiren otel, ünlü şef Deniz Ahmet Köse'nin hem şeflik hem de ev sahipliği yaptığı özel bir sofrada sıra dışı isimleri ağırladı.

Sık sık seyahat ederek tattığı yeni lezzetleri ve kendisine ilham veren detayları Türk mutfağına uyarlayarak yeni tabaklar ortaya çıkarmasıyla meşhur şef tarafından gerçekleştirilen özel tadım etkinliğinde, klasik Osmanlı reçeteleri neo-geleneksel bir yaklaşımla yorumlanarak sunuldu.

Etkinliğe katılan misafirler de sanat, basın ve akademik camiada yaptıkları işe sıra dışı yaklaşımları ile bilinen kişilerden oluştu. Konuk listesinde modacı Hakan Akkaya, sanatçılar Selen Servi, Harun Nuri Ateş, Hakan Bahar, gazeteci Nurhayat Daşar, Belma Özdemir ve Zuhal Şeker gibi isimler yer aldı.

Kendilerine özel hazırlanan menünün, doğanın ve sohbetin tadını çıkaran konuklar Lujo’da lezzet, sanat ve keyif dolu bir akşam geçirdi.

Türk Mutfağının tarih sahnesindeki gelişiminin Şef Köse’nin yorumu ile sunulmasının ardından, Anadolu Ateşi’nin muhteşem sahne performansı da misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Kapılarını 2018’de açtığı günden beri Bodrum’a yeni bir soluk getiren Lujo, hizmet anlayışından konseptine, canlı gösteri programlarından otel içi etkinliklerine kadar her detayda özgün yaklaşımıyla öne çıkıyor. Lujo, içerisinde 9 alakart gurme restoranı ile yemek hazırlamanın da bir sanat olduğuna işaret ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:28
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