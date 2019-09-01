Luiz Gustavo kimdir? Luiz Gustavo kaç yaşında

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Luiz Gustavo konusunda mutlu sona ulaştı. Peki, Luiz Gustavo kimdir? İşte, Luiz Gustavo'nun biyografisi...

3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe uzun süredir renklerine bağlamak istediği Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo transferi için Marsilya ile el sıkıştığı ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık mukavele imzalaması bekleniyor. Peki, Luiz Gustavo kimdir?

Luiz Gustavo kimdir?

Luiz Gustavo, 23 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'nın Pindamonhangaba kentinde dünyaya geldi. 2006 yılında Universal FC Largo kulübünde amatör olarak futbola başlayan Gustavo, 2007 yılında Corinthians takımında transfer olmuştur. Sırasıyla Hoffenheim'da bir yıl kiralık olarak forma giymesinin ardından 2008 yılında 1 milyon euro bedelle Alman ekibine transfer edilen oyuncu, 2011 yılında Bayern Münih'e 17 milyona transfer olmuştur.

10 milyon euro

2013 yılında Wolfsburg'a 16 milyon euro bedelle giden oyuncu, 2017 yılında ise adresini 10 milyon euro bedelle Marsilya olarak belirlemiştir. Orta saha, ön libero mevkisinde forma giyen Gustavo, ihtiyaç halinde sol bek ve stoper olarak da görev alabilmektedir. 1,87 boyundaki oyuncu, sol ayağına hakimdir.