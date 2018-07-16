Luis Neto tercihini yaptı! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Luis Neto kimdir?

Luis Neto'nun menajeri Orçun Yücel, son günlerde gündeme gelen Luis Neto'nun Galatasaray'a transfer olacak haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüksel Luis Neto'nun Galatasaray'la ilgilenmediğini, Ali Koç ve yönetiminin ilgilendiği durumunda Neto'nun ilk tercihinin Fenerbahçe olduğunu açıkladı. Peki Luis Neto kimdir?

LUİS NETO KİMDİR?

26 Mayıs 1988 tarihinde Portekiz'in Varzim şehrinde doğan Luis Neto, profesyonel kariyerine 2006 yılında Varzim kulübünde başladı. 2012 yılına kadar Varzim'de forma giyen Neto, 2012'de Siena ile anlaştı. Portekizli stoper 2013'te 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle 2013 yılında Zenit'e transfer oldu. 2013 yılından beri Zenit forması giyen Neto, çıktığı 77 maçta 1 gol attı. İlk kez 2013 yılında milli olan Neto, Portekiz formasıyla 14 maça çıktı. Neto, asıl mevkisi stoper olmasına karşın zaman zaman sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. Luis Neto, kulüp kariyeri boyunca 209 maça çıkıp 3 gol kaydetti. Fenerbahçe daha önce Zenit'ten Bruno Alves ve geçen ay da Giuliano'yu transfer etmişti.