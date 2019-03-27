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Lufthansa'nın İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşu 7 Nisan'da

Alman havacılık grubu Lufhansa, 7 Nisan Pazar gününden itibaren Türkiye uçuşlarını İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmeye başlayacak

27 Mart 2019 Çarşamba 15:10
Lufthansa'nın İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşu 7 Nisan'da

İSTANBUL (AA) - Alman havacılık grubu Lufthansa, 7 Nisan itibarıyla Türkiye uçuşlarını İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava yolları için operasyonel hale gelmesinin ardından, Lufthansa, Atatürk Havalimanı'ndan yeni adresine taşınacak.

Yeni hava limanını kullanan Lufthansa yolcuları için tarife, ücret, hava alanının üç harfli "IST" kısaltması ve diğer olanaklar aynı şekilde geçerli olacak.

- Yolculara iptal ve yeni rezervasyon seçeneği

Lufthansa'nın da arasında olduğu tüm hava yolu şirketlerinin taşınma sürecinin yürütülmesi için Atatürk Havalimanı 5 Nisan Cuma ve 6 Nisan Cumartesi günlerinde kapalı olacak.

Yaz tarifesi kapsamında günde 3 kez İstanbul-Frankfurt uçuşu bulunan Lufthansa, İstanbul Havalimanı'nın kapalı olacağı iki gün boyunca uçuşlarını gerçekleştiremeyecek. Bu nedenle Lufthansa'nın 12 uçuşu iptal edildi.

Taşınma sürecinde Atatürk Havalimanı uluslararası yolculara tamamen kapalı olacağı için o tarihlerde alternatif uçuş sunulamayacak, Lufthansa yolcuları ücretsiz yeni bir rezervasyon veya iptal seçeneğinden faydalanabilecek.

İstanbul’un kuzeyinde yer alan yeni İstanbul Havalimanı'nda operasyonlarını sürdürecek olan Lufthansa, uçuşlarını N bölgesinde diğer Star Alliance üyeleri ile gerçekleştirecek. Yolcular, hava limanına şehir merkezinden hareket eden servisler, taksi veya araba ile ulaşabilecek. Business Class ve Miles & More üyeleri hızlı geçiş (fast track) hizmetlerini ve Türk Hava Yolları Lounge'ını kullanabilecek, business class yolcuları da Lufthansa'nın uzun uçuşlarında evlerinden yeni hava limanına ücretsiz VIP transfer hizmetinden faydalanabilecek.

- "Türkiye havacılık sektörü için çok büyük bir kazanım olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, mevcut durumdan etkilenen yaklaşık bin 600 yolcunun bilgilendirildiğini kaydetti.

Taşınmanın ardından Lufthansa uçuşlarında hiçbir değişiklik olmayacağını belirten Geçer, "Yolcularımızın konforlu bir şekilde seyahat deneyimi yaşaması için tüm hazırlıklarımı tamamladık. İstanbul Havalimanı operasyonlarımıza başlamak için büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye havacılık sektörü için çok büyük bir kazanım olacak. Yeni hava limanının hem bizim hem de birçok hava yolu şirketi için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:10
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  2. Lufthansa
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