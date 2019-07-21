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British Airways'den sonra Lufthansa da Kahire'ye uçuşları askıya aldı!

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in ardından Alman Lufthansa da güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları askıya aldı.

21 Temmuz 2019 Pazar 07:33
British Airways'den sonra Lufthansa da Kahire'ye uçuşları askıya aldı!

Lufthansa'dan Tagesschau internet sitesine yapılan açıklamada güvenlik konusunun Lufthansa için her zaman en önemli ve birinci öncelik olduğu vurgulanarak, ''Yapılan değerlendirmeler sonrası Kahireuçuşlarımızı geçici olarak askıya aldık" ifadesi kullanıldı.

Şirketten ne zaman ve kaç uçuşun askıya alındığı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Brıtısh Airways de Kahire'ye uçuşları askıya almıştı

İngiliz havayolu şirketi British Airways de güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldığı açıklamıştı. 

British Airways şirketinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Güvenlik düzenlemelerimizi dünyanın her yerindeki tüm havaalanlarımızda sürekli gözden geçiriyoruz ve daha fazla değerlendirmeye olanak sağlamak için tedbiren yedi gün boyunca Kahire'ye olan uçuşları askıya aldık.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 07:33
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