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Lufthansa Grubu'nun ikinci çeyrekte net karı yüzde 70 düştü

Lufthansa Grubu'nun net karı, yüksek yakıt masrafı ve kısa mesafeli uçuş pazarındaki rekabetten dolayı bu yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 70 düşerek 226 milyon avroya geriledi

30 Temmuz 2019 Salı 13:11
Lufthansa Grubu'nun ikinci çeyrekte net karı yüzde 70 düştü

BERLİN (AA) - Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun net karı, yüksek yakıt masrafı ve rekabetten dolayı bu yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 70 azalarak 226 milyon avroya düştü.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, 2019'un ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 4 artırarak 9,6 milyar avroya yükseltti.

Grubun, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karı 2019'un aynı döneminde yüzde 25 düşerek 754 milyon avroya geriledi.

Lufthansa Grubu'nun net karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 70 azalarak 226 milyon avroya düştü. Söz konusu düşüşe neden olarak, geçen yılın ikinci çeyreğinden 255 milyon avro fazla olan yüksek yakıt masrafı, motor bakım masrafı ve Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında kısa mesafeli uçuşlarda gittikçe artan rekabet gösterildi.

Lufthansa, Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedefini düşürmüştü. Daha önce 2019 için 2,4-3 milyar avro arasında faiz ve vergi öncesi kar hedefleyen şirket, bu hedefi 2-2,4 milyar avroya düşürmüştü.

Bu arada, finansal sonuçların açıklamasının ardından şirketin hisseleri, borsada yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:11
  1. ikinci çeyrek
  2. Lufthansa Grubu
  3. Net kar

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