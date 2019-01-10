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Lucescu'dan teknik direktör Hakan Keleş'e ziyaret

10 Ocak 2019 Perşembe 17:29
Lucescu'dan teknik direktör Hakan Keleş'e ziyaret


SİVAS (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Antalya'da kamp yaptığı otele yardımcılarıyla birlikte gelen Lucescu, teknik direktör Hakan Keleş, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ve teknik heyet tarafından karşılandı.

Lucescu, yaklaşık 30 dakika görüştüğü Keleş'e görevinde başarılar dileyerek, kendisinin kırmızı-beyazlı ekibin başında iyi işler yaptığını belirtti. Türk futbolunun geleceği hakkında da fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Keleş, Lucescu ve ekibine teşekkür etti.

Taşseten ise Sivas'a İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük altyapı tesisini kazandırdıklarını ifade ederek, genç ve yetenekli sporcuları Türk futboluna kazandırmak istediklerini vurguladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:29
  1. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

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