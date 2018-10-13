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A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'dan Arda Turan cevabı

Rusya maçı öncesi basının karşısına geçen A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu Arda Turan ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 19:11
A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'dan Arda Turan cevabı

Arda Turan'ın kadroda olmadığını bilmeyen bir Rus gazetecinin "Yarın Arda Turan 11'de olacak mı?" sorusunu cevaplayan Lucescu, "İlk 11'i maça kadar söylemem" cevabını verdi.

Maç ile ilgili planları sorulan tecrübeli antrenör, "Reçete olsa bile burada söylemem. İki aynı tip oyun oynayan İsveç ve rusya'ya karşı oynadık. Şimdi Rusya ile 2. maçımızı oynayacağız. Planımı şu anda söylemem" dedi.

"Gençlerin oynaması lazım"

Avrupa'daki genç oyuncuların süre alması gerektiğini belirten Lucescu, "Daha önce de konuştum. İyi takımlara transfer oldu oyuncularımız, kendilerini kanıatlamak için zamana ihtiyaçları var. Oynamaları lazım. Ben onlara ekiplerinde kalıcı olmaları için yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendi takımlarında oynamaları bizim için önemli" diye konuştu.

"Gençleri tanımak lazım"

Genç oyunculara zaman tanımak gerektiğini söyleyen deneyimli hoca, "Genelde antrenörler tecrübeli oyuncularla oynamak ister, doğal olarak. Gençleri tanımak lazım, nasıl oynayacaklarını bilip, ona göre zaman verebilmek lazım. Güvenmek, güveni aşılamak lazım.Genelde Rusya'da, Türkiye'de ve Kıbrıs'taki ülkelerde tecrübeli oyuncularla oynanıyor. Avrupa'nın en çok orta aş üstü oyuncularıyla oynanan ligler bunlar. Ben Türk futbolcuların kalitelerini öne çıkarmaya çalışan bir futbol oynatmaya çalışıyorum. Çünkü bizim fizik gücünü çok zorlayacak bir durumumuz söz konusu değil" dedi.

Sinan Bolat: Son 2 maç umut verici

Oyunculardan Sinan Bolat ise, "Çok maç oynadıkça gelişeceğimizi düşünüyorum. Son 2 maçtaki performansımız umut verici. İnşallah yarın oynayacağımız maçta da iyi bir futbol ve iyi bir skorla ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 19:11
  1. MİLLİ TAKIMLAR
  2. Lucescu
  3. Arda Turan
  4. Sinan Bolat

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