Lucas Torreira kimdir? Galatasaray'ın bombayı patlattığı Lucas Torreira hangi takımda oynadı?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996 tarihinde Fray Bentos, Uruguay’da doğdu. Arsenal takımından kiralık olarak Fiorentina takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Uruguaylı millî futbolcudur.

Lucas Torreira kariyeri

Torreira, futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı. İlk lig maçına 16 Mayıs 2015'te Serie B'de Varese'ye karşı çıktı. İlk 11'de oynadığı maçta 58 dakika oyunda kaldı ve daha sonra Matteo Politano onun yerine oyuna dahil oldu.

1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti. 2 Temmuz'da resmî olarak Pescara'ya kiralanadı. 9 Ağustos 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü 2015-16 Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı.

Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Torreira, Premier League'deki ilk maçına 12 Ağustos'ta 2-0 yenildikleri Manchester City karşısında çıktı ve 70. dakikada oyuna dâhil oldu. Torreira, sezondaki ilk maçına Arsenal'in 2-1 yendiği Burnley karşısında çıktı. Sezondaki ilk golünü ise 61. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna girdikten sonra Liverpool'a attı ve 3-1 yenildikleri maçta takımının tek golünü atmış oldu.