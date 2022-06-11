Lucas Biglia kimdir, nereli? Başakşehir transferi: Lucas Biglia hayatı kariyeri!

Medipol Başakşehir, resmi internet sitesinden Lucas Biglia transferini duyurdu. Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia’yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı. "Milan, Lazio ve Anderlecht gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş, Arjantin Milli Takımı’nda 58 kez oynamış olan Lucas Biglia’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Lucas Biglia kimdir?

Lucas Rodrigo Biglia 30 Ocak 1986 tarihinde Mercedes, Buenos Aires doğumludur. Ön Libero mevkiinde oynayan Arjantinli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giymektedir. 2005 yılında Biglia, Arjantin U-20 takımında Lionel Messi ile birlikte 2005 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası kazandı.

Lucas Biglia Kulüp kariyeri

Biglia kariyerine Argentinos Juniors'da başladı ve ilk profesyonel sözleşmesini 2004'te imzaladı. 21 Haziran 2004'te Godoy Cruz'a iki maçta gol attıktan sonra ,Argentinos Juniors'a ilk çıkışını 1 Temmuz 2004'te yaptı,Play-off'larda Talleres'e karşı 2-1 galibiyet sonunda, Argentinos Juniors play-off'larda 4-2 kazandı ve Arjantin Birinci Ligine yükselmeye hak kazandı.

Şubat 2005'te, Güney Amerika U-20 Şampiyonası'ndaki performansının ardından açıklanmayan bir ücret karşılığında Independiente'ye transfer oldu.Biglia Independiente'deki ilk çıkışını 26 Şubat 2005'te Lanús'a 1-0 yenildikleri maçta yaptı. 11 kez forma giyme şansı buldu. Temmuz 2006'da Independiente'de bir buçuk sezonun ardından, Biglia Pro League kulübü Anderlecht ile 4 yıllık bir sözleşme imzaladı ve kulübe katıldıktan sonra beş numaralı formayı giydi. 2008-09 sezonu öncesinde Biglia, ligi kazandıktan sonra kulüpten ayrılma isteğini dile getirdi,ancak yaz transfer dönemi boyunca kulüpte kaldı.

23 Temmuz 2013'te İtalyan tarafı Lazio, Biglia'nın açıklanmayan bir ücret karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzalayacağını duyurdu. Daha önce, kulüp 2010'dan beri Biglia'nın ana transfer hedefi olduğunu söyledi. Lazio'nun mali raporuna göre Biglia, Lazio'ya 750.000 € menajerine dahil olmak üzere yaklaşık 8.4 milyon € 'ya mal olmuştu.

Kulüpteki ilk sezonunda tüm müsabakalarda Biglia 32 maça çıktı ve 2 gol attı.Temmuz 2017'de Lazio ve AC Milan'ın Biglia'nın Milan'a katılması için bir görüşme yapıldığı açıklandı. 16 Temmuz 2017'de Biglia'nın Milan'a 17 milyon € Bonservis'e mal olduğu bildirilen bir anlaşmada kendisini 2020'ye kadar kulüpte tutacak bir sözleşme imzalamasıyla doğrulandı. Biglia, sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2019-20 sezonunun sonunda kulüp tarafından serbest bırakıldı.

14 Eylül 2020 tarihinde Fatih Karagümrük ile 2 senelik Anlaşma imzaladı. Fatih Karagümrük sportif direktörü Murat Akın tarafından 29 Eylül 2020 tarihinde maaşının primler de dahil 1 milyon euro civarı olduğu açıklanmıştır.