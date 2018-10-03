Lübnanlı şarkıcıdan siyonizm uyarısı

Lübnanlı şarkıcı ve BM iyi niyet elçisi Majida el-Roumi’nin Beyrut Arap Üniversitesi'nde yaptığı ve Lübnan Aghani televizyon kanalında yayınlanan konuşmasında geçen ifadeler dünyanın anlayabileceği surette internette dolaşıma düştü. El-Roumi’nin Siyon Protokollerine karşı insanlara ikazda bulunan ifadeleri dikkat çekti.

“Cihan Siyonizmi bizi bölmek ve Dünyada tek hükümet kurmak istiyor”

Bir sual üzerine cevap verdiği anlaşılan el-Roumi’nin ifadeleri şu şekilde:

“Neler olduğunu ve neden dünya çapında, bilhassa da Arap dünyasında bütün bununla karşı karşıya kaldığımızı soruyorsanız... Neler oluyor? Şahsen, söyleyeceklerimin tüm sorumluluğunu yükleniyorum, her daim inandım ki bu küçükken ailemin evinde okuduğum bir şeyle ilintilidir. Babam eve Siyon Büyüklerinin Protokollerini getirdi ve bize dedi ki: ‘Bu kitabı okuyun, ve ölene kadar ne okuduğunuzu unutmayın.’ Böylece ben cihan Siyonizminin Arap dünyasını tamamen parçalamak planını okudum.”

“Onlar kafalarında bütün dünyanın tek bir hükümet altında birleştirilmesi için plana sahipler ve bizlerin tamamının onlara hizmet etmek için bu dünyada olduğumuza inanıyorlar. Bu düşünce daimi surette kafalarında yer alıyor: muhtelif yerlerde gördüğünüz toprak parçalanma türü, kurşunların bir yerden bir yere, roketlerin bir taraftan diğerine uçması, Fransa’da ve başka yerlerde bombalamalar... Benim görüş şeklim bu.”

“Kesinlikle aramızda onlarla işbirliği yapan insanlar var, zira onlar her daim haindirler. Ancak aklımda net bir resim var: Arap dünyasının bölünmesi... ‘Büyük İsrail’ denilen bir şey var, onların para birimlerinde görünür. Henü sınırlarını çekmediler, ülkelerini Nil’den Fırat’a uzatmayı düşünüyorlar. Tanrının onlara bizim efendilerimiz olma hakkını verdiğine inanıyorlar. Ailemin evinde okuduğum şey budur.”