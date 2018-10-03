0553 313 94 23

Lübnanlı şarkıcıdan siyonizm uyarısı

Lübnanlı şarkıcı Majida el-Roumi: “Babam eve Siyon Büyüklerinin Protokollerini getirdi ve bize dedi ki: ‘Bu kitabı okuyun, ve ölene kadar ne okuduğunuzu unutmayın.’ Böylece ben cihan Siyonizminin Arap dünyasını tamamen parçalamak planını okudum.”

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:28
Lübnanlı şarkıcıdan siyonizm uyarısı

Lübnanlı şarkıcı ve BM iyi niyet elçisi Majida el-Roumi’nin Beyrut Arap Üniversitesi'nde yaptığı ve Lübnan Aghani televizyon kanalında yayınlanan konuşmasında geçen ifadeler dünyanın anlayabileceği surette internette dolaşıma düştü. El-Roumi’nin Siyon Protokollerine karşı insanlara ikazda bulunan ifadeleri dikkat çekti.

“Cihan Siyonizmi bizi bölmek ve Dünyada tek hükümet kurmak istiyor”

Bir sual üzerine cevap verdiği anlaşılan el-Roumi’nin ifadeleri şu şekilde:

“Neler olduğunu ve neden dünya çapında, bilhassa da Arap dünyasında bütün bununla karşı karşıya kaldığımızı soruyorsanız... Neler oluyor? Şahsen, söyleyeceklerimin tüm sorumluluğunu yükleniyorum, her daim inandım ki bu küçükken ailemin evinde okuduğum bir şeyle ilintilidir. Babam eve Siyon Büyüklerinin Protokollerini getirdi ve bize dedi ki: ‘Bu kitabı okuyun, ve ölene kadar ne okuduğunuzu unutmayın.’ Böylece ben cihan Siyonizminin Arap dünyasını tamamen parçalamak planını okudum.”

“Onlar kafalarında bütün dünyanın tek bir hükümet altında birleştirilmesi için plana sahipler ve bizlerin tamamının onlara hizmet etmek için bu dünyada olduğumuza inanıyorlar. Bu düşünce daimi surette kafalarında yer alıyor: muhtelif yerlerde gördüğünüz toprak parçalanma türü, kurşunların bir yerden bir yere, roketlerin bir taraftan diğerine uçması, Fransa’da ve başka yerlerde bombalamalar... Benim görüş şeklim bu.”

“Kesinlikle aramızda onlarla işbirliği yapan insanlar var, zira onlar her daim haindirler. Ancak aklımda net bir resim var: Arap dünyasının bölünmesi... ‘Büyük İsrail’ denilen bir şey var, onların para birimlerinde görünür. Henü sınırlarını çekmediler, ülkelerini Nil’den Fırat’a uzatmayı düşünüyorlar. Tanrının onlara bizim efendilerimiz olma hakkını verdiğine inanıyorlar. Ailemin evinde okuduğum şey budur.”

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 15:28
  1. Majida el-Roumi
  2. Lübnan
  3. siyonizm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalıcı makyaj uğruna gözden olabilirsiniz
    1. Kalıcı makyaj uğruna gözden..
    2. CHP'de bir isim daha adaylığını açıkladı
    3. Trump şimdi yandı! İddialar üzerine..
    4. İngiliz dünya devinden Türkiye çıkışı:..
    5. İBB'den halk ekmeği açıklaması
    6. Sahte kimlikle yakalandı, korkunç..
    7. İstanbul Valiliğinden ekmek zammı..
    8. Lübnanlı şarkıcıdan siyonizm uyarısı
    9. Mardin'de 550 adet kayıt dışı trafo..
    10. İran'dan UAD'nin kararına ilk yorum
    11. Hollanda ile yeni dönem resmen..
    12. Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
    13. Peçeteye yazdığı not sayesinde..
    14. Çalışmalar başladı! İstanbul'da..
    15. Rusya'dan kritik dolar açıklaması!
    16. Başkan Erdoğan'a "kayyım" sorusu: "HDP..
    17. Daum Fenerbahçe'yi açıkladı! 'Takımı..
    18. 7 aydır havalimanında kalan Suriyeli..
    19. Giresunspor teknik direktörünü arıyor
    20. İYİ Parti'den af açıklaması!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu