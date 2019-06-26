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Lübnanlı Dürzi liderden Filistin çıkışı! ‘Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?’

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Bahreyn'deki çalıştaya katılan Arap yetkililere, siyonizmin kurucusunun Osmanlı Devleti'ne sunduğu 'Filistin teklifini' hatırlattı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:00
Lübnanlı Dürzi liderden Filistin çıkışı! ‘Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?’

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Bahreyn'in başkenti Manama'da dün başlayan ve bugün sona erecek 'Refah için Barış' başlıklı çalıştaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Siyasi siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in bir asır önce Filistin topraklarını satın almak için Sultan 2. Abdülhamid Han'a sunduğu ancak karşılık bulmayan teklifi hatırlatan Canbolat, şunları kaydetti:

"Theodor Herzl, Yahudilerin yerleşimi için Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han'dan Filistin'i satın almak istedi. Ancak Sultan Abdülhamid bunu reddetti. Bugün ise Theodor'un torunu, damat (ABD Başkanı Donald Trump'ın) Jared Kushner, Bahreyn'de, Filistin halkını Ürdün, Sina Yarımadası, Lübnan ve Suriye'ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin'i satın almak istiyor. Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?"

'Yüzyılın anlaşması' planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da dün başlayan ve bugün sona erecek 'Refah İçin Barış' başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır" ifadesi kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:00
  1. Osmanlı Devleti
  2. Yüzyılın Anlaşması
  3. Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat
  4. Siyasi siyonizmin kurucusu Theodor Herzl
  5. Filistin
  6. Sultan 2. Abdülhamid Han
  7. Lübnan
  8. ABD
  9. Suriye
  10. Yahudiler
  11. Sina Yarımadası

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