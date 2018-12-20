Lübnanlı Bakanın oyu "Direnişe engel yok" fotoğrafına

BEYRUT (AA) - Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin Merabi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Çok zor bir seçim oldu." dedi.

Bakan Merabi, başkent Beyrut'taki makamında AA'nın 2018'e damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarını tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorileri için oy kullandı.

Haber kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın Gazze Şeridi'nde çektiği "Direnişe 'engel' yok" adlı fotoğraftan yana kullanan Merabi, yaşam kategorisinde de Emrah Yorulmaz'ın çektiği, 'İstanbul'da dolunay' isimli fotoğrafa oy verdi.

Merabi, spor kategorisinden ise tercihini Salih Zeki Fazlıoğlu tarafından çekilen "Sahadaki kedi" fotoğrafı için kullandı.

AA foto muhabirlerinin çektiği 49 kareyi içeren ve özellikle de haber kategorisindeki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğu dolayısıyla çok zor bir seçim olduğunu dile getiren Merabi, "Ancak aralarından engelli Filistinlinin toprakları için verdiği mücadeleden yana oyumu kullanmak istedim. Sıcaklığını kaybetmeyen Filistin davasını yansıttığı için çok etkiledi." diye konuştu.

Türkiye'nin topraklarında 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı ve her türlü insani ihtiyaçlarını karşıladığını hatırlatan Merabi, Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak Türk hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Lübnanlı Devlet Bakanı Merabi, AA için ise bölgesel ve insani konuları hızlıca servis eden doğru ajanslardan biri olduğu ve dolayısıyla yöneticileri ile çalışanlarına minnettar olduklarını kaydetti.