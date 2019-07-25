0553 313 94 23

Lübnanlı Bakan'dan İsrail'e Filistin tepkisi

- Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil: "İsrail, Batı Şeria'da evleri yıkıyor ve Filistinlileri evlerinden tehcir ediyor" "İsrail ayrıca, uluslararası anlaşmalar ile planlar çerçevesinde Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ellerinden almaya çalışıyor"

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:28
Lübnanlı Bakan'dan İsrail'e Filistin tepkisi

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, İsrail’in uluslararası yasaları çiğneme alışkanlığını esefle karşıladıklarını belirtti.

Basil, ülkesini ziyaret eden Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi. Lübnanlı Bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki ihlallerine dikkati çekti.

İsrail’in uluslararası yasaları çiğneme alışkanlığını esefle karşıladıklarını ifade eden Basil, "İsrail, Batı Şeria'da evleri yıkıyor ve Filistinlileri evlerinden tehcir ediyor. İsrail ayrıca, uluslararası anlaşmalar ile planlar çerçevesinde Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ellerinden almaya çalışıyor." dedi.

Bazı Filistinliler ile Arapları, İsrail'in ihlallerini görmezden gelmesi için uluslararası topluma cesaret vermekle suçlayan Basil, halihazırda da Filistinlilere karşı birtakım planların yapıldığını ve bunlarla mücadele için birlik olunması gerektiğini belirtti.

Basil, Lübnan'ın 70 yılı aşkın süredir Filistin meselesi dolayısıyla zorluklar çektiğini ifade ederek, bu konuda da dost ülkelerin yardımlarına talip olduklarını kaydetti.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Basil, Suriyelilerin bir an önce vatanlarına dönmeleri için uluslararası toplumdan anlayış beklediklerine vurgu yaptı.

- Paraguay'dan Lübnan'a mülteciler konusunda destek

Paraguaylı Dışişleri Bakanı Castiglioni de ülkesinin, Lübnan'ın meşru taleplerini yerine getirmesine destek vereceğini söyledi.

Her insanın kendi vatanında yaşamasını umut ettiklerini belirten Castiglioni, Lübnan'ın "Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri yönündeki talebini" desteklediklerini ifade etti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:28
  1. Cibran Basil
  2. Dışişleri Bakanı
  3. Filistin
  4. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaralı bulunan bozkır kartalı tedavi altına alındı
    1. Yaralı bulunan bozkır kartalı tedavi..
    2. "FESTA 2200 Bisiklet Festivali" başladı
    3. FETÖ'den gözaltına alınan havacılara..
    4. Van’ın 7 bin yıllık tarihi ortaya..
    5. Sarız’da tabanca ve tabanca imalatında..
    6. Başkan Altun, vatandaşları mutlu..
    7. İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp..
    8. Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü
    9. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    10. Almanya'da emekli korgeneral aşırı..
    11. Bildiğiniz bütün tostları unutturacak..
    12. Alanya’da denizde bulunan erkek..
    13. Çavuşoğlu'ndan Rumen mevkidaşına..
    14. Birleşmiş Milletler son dakika olarak..
    15. Dünya son 100 yılda, 2 bin yıldır..
    16. Ordu’ya yaklaşık 15 bin tarım işçisi..
    17. "Zlatan'a Galatasaray'ı anlattım!..
    18. Kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası..
    19. Samsun’un yüzde 3’ü koruma altında
    20. Rus turist Antalya’da sağlığına kavuştu
    21. Arsenal, Ceballos'u kiraladı
    22. Zeydan Karalar’ın foyası ortaya..
    23. İspanya'da sol hükümet güvenoyu alamadı
    24. Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü
    25. Ucuz su arıtma cihazları sağlığınızı..
    26. İspanya’da Sanchez hükümeti için güven..
    27. Gürün’de ressamlar çekirdekten..
    28. Hayalet şehir Maraş’ta envanter..
    29. Kalaycı: “Şehrin dört bir yanında..
    30. Şahinbey rengarenk çiçeklerle bezendi
    Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'ler 20 dakikada tüm uçakları...
    Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'ler 20 dakikada tüm uçakları...
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı