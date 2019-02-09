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"Lübnan'ın savunmasından yalnızca ordu sorumlu"

09 Şubat 2019 Cumartesi 00:06
"Lübnan'ın savunmasından yalnızca ordu sorumlu"

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkenin savunmasından yalnızca ordunun sorumlu olduğunu belirtti.

Başbakan Hariri, Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col ile başkent Beyrut'ta bir araya gelmesinin ardından yazılı açıklama yayımladı.

Uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerinin önüne geçmesi çağrısında bulunan Hariri, Birleşmiş Milletler'in (BM) 1701 sayılı kararına aykırı durumların engellenmesi için Lübnan ordusunun kendi bölgesinde devriyeler yapacağını ifade etti.

Başbakan Hariri, "Ülkenin savunması ve egemenliğinden yalnızca Lübnan ordusu sorumludur." ifadelerini kullandı.

BM'nin, İsrail'in Lübnan'ın hava sahası ve karasularına yönelik günlük ihlalleri karşısında sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Hariri, İsrail'in Lübnan'a karşı tansiyonu yükseltme tavırlarının sükunetin sürdürülmesine hizmet etmeyeceğini aktardı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah, askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

İsrail ordusu, 4 Aralık 2018'de Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı. İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu tünellerin imha edildiği duyurulmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, sınır ötesi 5 tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilmiş, Kuzey Kalkanı Operasyonu'nun tüm tüneller bulunup imha edilinceye kadar devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı.

UNIFIL, İsrail ordusunun sınırda 4 tünel ortaya çıkardığını doğrulamıştı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 00:06
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